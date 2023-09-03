Техно

SpaceX вперше показала прибуток

3 Вересня 2023 15:09
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SpaceX

Виданню The Wall Street Journal вдалось дізнатись про фінансові успіхи компанії SpaceX Ілона Маска. Вперше за довгий час компанія стала прибутковою.

Згідно з результатами, за перший квартал 2023 року компанія показала виторг у $1,5 млрд, прибуток склав $55 млн.

За весь 2022 рік виторг склав $4,6 млрд, збитки — $559 млн.

Компанія чимало витрачає на нові розробки. В минулому році — $5,2 млрд, у 2021-у — близько $3,3 млрд. Зараз основні витрати йдуть на розробку ракети Starship.

При цьому WSJ вказує, що для SpaceX це надважлива інвестиція: нова ракета дозволить розширити можливості компанії, в тому числі для проекту Starlink: одночасно можна буде виводити на орбіту ще більше супутників.

Компанія SpaceX сьогодні є не просто лідером на ринку космосу, а практично монополістом: переважна більшість вантажів у США доставляється саме ракетами SpaceX, у світі цей показник досягнув практично 40%.


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