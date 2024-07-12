Техно

SpaceX не вдалося вивести на орбіту супутники Starlink, ракета Falcon 9 зазнала аварії
12 Липня 2024 18:29
читать на русском →
Starlink
Люди спостерігають, як ракета SpaceX Falcon 9 злітає зі стартового майданчика / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

З ракетою-носієм Falcon 9 космічної компанії SpaceX сталася рідкісна аномалія. Інцидент стався під час запуску інтернет-супутників Starlink із військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Як повідомляє TechCrunch, другий ступінь ракети зазнав катастрофічної помилки, коли двигун Merlin Vacuum не зміг повторно запуститися, що призвело до “швидкого непланованого розбирання” (RUD), що в галузі означає катастрофічний вибух.

Хоча 20 супутників Starlink все ж розгорнули, вони опинилися на неправильній орбіті, і поки що невідомо, чи зможуть вони вчасно піднятися, щоб уникнути впливу атмосфери Землі. Ілон Маск зазначив, що команда вивчає дані, щоб зрозуміти першопричину.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Липня 2024 15:51

Вже понад 2,7 мільйона людей оновили дані в “Резерв+”
12 Липня 2024 16:19

У Харкові почали встановлювати міні-ТЕЦ
12 Липня 2024 15:16

Британія не надавала Україні дозвіл використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, – ЗМІ
12 Липня 2024 13:36

У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, є загиблі
12 Липня 2024 12:20

Одного з головних податківців Києва затримали на хабарях 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки