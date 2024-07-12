SpaceX не вдалося вивести на орбіту супутники Starlink, ракета Falcon 9 зазнала аварії

З ракетою-носієм Falcon 9 космічної компанії SpaceX сталася рідкісна аномалія. Інцидент стався під час запуску інтернет-супутників Starlink із військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Як повідомляє TechCrunch, другий ступінь ракети зазнав катастрофічної помилки, коли двигун Merlin Vacuum не зміг повторно запуститися, що призвело до “швидкого непланованого розбирання” (RUD), що в галузі означає катастрофічний вибух.

Хоча 20 супутників Starlink все ж розгорнули, вони опинилися на неправильній орбіті, і поки що невідомо, чи зможуть вони вчасно піднятися, щоб уникнути впливу атмосфери Землі. Ілон Маск зазначив, що команда вивчає дані, щоб зрозуміти першопричину.