Техно

SpaceX надала доступ України до Starshield
7 Грудня 2024 11:33
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Starlink
2 500 терміналів Starlink, які вже працюють в Україні, отримають доступ до Starshield - засекреченого та зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити / Фото Bloomberg

SpaceX отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink, повідомляє Bloomberg.

Контракт означає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже знаходяться в Україні, отримають доступ до Starshield – засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

«Загалом 3 000 терміналів обслуговуються за цими двома контрактами», – йдеться в повідомленні для Bloomberg News від Управління комерційних супутників Командування космічних систем. Контракти мають спільну мету «полегшити підключення до Інтернету в Україні», йдеться в повідомленні. «Обидва контракти передбачають надання послуг до 2025 року».

Командування космічних систем відмовилося розкрити доларову вартість нового контракту, хоча попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько 40 мільйонів доларів.


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