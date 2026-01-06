Союзники України у Парижі обговорять конкретні гарантії безпеки

Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч союзників України, під час якої сторони мають намір конкретизувати внески у майбутні гарантії безпеки для Києва на випадок припинення вогню з Росією.

“Коаліція рішучих” збереться у Парижі з метою узгодження конкретних зобов’язань щодо гарантій безпеки для України у разі досягнення режиму припинення вогню з Росією. Про це пише Reuters з посиланням на інформацію від дипломатів та посадовців.

Участь у зустрічі візьме президент України Володимир Зеленський, а також понад 27 лідерів країн. До французької столиці також прибудуть високопосадовці зі США, зокрема спеціальні переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Переговори є частиною ширших зусиль із формування спільної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні.

Переговори щодо завершення війни, яка триває майже чотири роки, активізувалися з листопада. Водночас, за даними Reuters, ознак готовності Москви прийняти чинні пропозиції наразі небагато, а питання територій залишається ключовою перешкодою. Бойові дії між сторонами також не припиняються.

Напередодні саміту до Парижа прибули військові посадовці, зокрема начальник Генерального штабу ЗСУ, які працюють над тим, щоб зафіксувати конкретні військові зобов’язання союзників у письмовому вигляді. Раніше більшість таких обіцянок мали загальний характер.

Згідно з документом, надісланим 35 делегаціям і з яким ознайомилося Reuters, основна увага зустрічі буде зосереджена на формуванні внесків до багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню, у координації з Києвом та за підтримки США. Також планується погодити ширший пакет гарантій безпеки, зокрема зобов’язання на випадок нового нападу на Україну.

Крім того, учасники обговорять подальші кроки щодо посилення підтримки України та тиску на Росію, якщо Москва відмовиться від змістовних переговорів.

Представник адміністрації президента Франції заявив, що сторони вже досягли домовленостей щодо операційних деталей гарантій безпеки та обговорять потребу в довгострокових зобов’язаннях з боку всіх учасників процесу.

У вечірньому зверненні в неділю Володимир Зеленський зазначив, що зустрічі в Європі мають посилити обороноздатність України та наблизити завершення війни. За його словами, Україна готується як до дипломатичного шляху, так і до подальшої активної оборони, якщо тиск партнерів на Росію виявиться недостатнім.