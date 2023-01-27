Суспільство

Соліста гурту Little Big оголосили “іноагентом”

27 Січня 2023 21:18
5
росія

Міністерство юстиції Росії поповнило реєстр “іноземних агентів”, включивши до нього п’ятьох осіб, у тому числі соліста групи Little Big Іллю Прусікіна, а також письменницю і фемактивістку Дар’ю Серенко.

До реєстру “іноагентів” потрапили також журналіст Фідель Агумава, почесний представник Далай-лами в Росії Ердні Омбадиков (Тело Тулку Рінпоче) та правозахисник Рафіс Кашапов. Усі вони, згідно з прес-релізом відомства, зараз проживають за межами Росії.

За версією мін’юсту, Прусікін “отримував підтримку від іноземних джерел”, давав концерти в “недружніх” країнах із закликами припинити війну в Україні та поширював “фейки” про владу.

Ілля Прусікін, Софія Таюрська та інші члени гурту Little Big виїхали з Росії після початку війни в Україні і зараз базуються у США. 24 червня гурт випустив пацифістський кліп Generation Cancellation. Окрім Прусікіна, російський мін’юст раніше оголосив “іноагентами” інших популярних виконавців – Монеточку, Оксимірона, Фейса, Моргенштерна, Noize MC, а також Андрія Макаревича.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Січня 2023 20:14
77

Зеленський запросив Баха в Бахмут
27 Січня 2023 21:08
7

У ЗСУ формують перші в світі ударні роти БПЛА
27 Січня 2023 20:36
55

РФ готує ІПСО проти Малюка, Резнікова та Єрмака – розвідка
27 Січня 2023 18:54
62

Окупанти ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках, обстріляно понад 20 н.п. на Харківщині, – Генштаб
27 Січня 2023 18:02
35

Уряд заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин
Останні новини
усі новини

Думки

Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
усі думки