Соліста гурту Little Big оголосили “іноагентом”

Міністерство юстиції Росії поповнило реєстр “іноземних агентів”, включивши до нього п’ятьох осіб, у тому числі соліста групи Little Big Іллю Прусікіна, а також письменницю і фемактивістку Дар’ю Серенко.

До реєстру “іноагентів” потрапили також журналіст Фідель Агумава, почесний представник Далай-лами в Росії Ердні Омбадиков (Тело Тулку Рінпоче) та правозахисник Рафіс Кашапов. Усі вони, згідно з прес-релізом відомства, зараз проживають за межами Росії.

За версією мін’юсту, Прусікін “отримував підтримку від іноземних джерел”, давав концерти в “недружніх” країнах із закликами припинити війну в Україні та поширював “фейки” про владу.

Ілля Прусікін, Софія Таюрська та інші члени гурту Little Big виїхали з Росії після початку війни в Україні і зараз базуються у США. 24 червня гурт випустив пацифістський кліп Generation Cancellation. Окрім Прусікіна, російський мін’юст раніше оголосив “іноагентами” інших популярних виконавців – Монеточку, Оксимірона, Фейса, Моргенштерна, Noize MC, а також Андрія Макаревича.