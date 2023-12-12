Сьогодні Зеленський зустрінеться з Байденом: що вирішиться для України

У вівторок, 12 грудня, президент США Джо Байден прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Їхня зустріч відбудеться на тлі кризової ситуації довкола американської допомоги Україні, яка нині заблокована у Сенаті США.

Володимир Зеленський прибув у США 11 грудня, відвідавши перед цим інавгурацію нового президента Аргентини Хав’єра Мілея. Це буде третій візит президента України у Вашингтон за останній рік: вперше за час вторгнення він відвідав США у грудні 2022-го, а у вересні 2023-го приїхав у Білий дім разом з дружиною Оленою в рамках туру Північною Америкою.

Цього разут Байден запросив Зеленського, щоб «підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України». Прессекретарка адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр заявила, що президенти обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої американської підтримки у «критичний момент», коли «Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні».

В Офісі президента назвали такі головні теми переговорів Зеленського у США:

продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО;

координація зусиль США та України в наступному році;

забезпечення єдності США, Європи та світу навколо підтримки України;

зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Як очікується, під час візиту Зеленський може виступити перед американськими сенаторами. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконнелл запросили президента України виступити на засіданні сенаторів вранці 12 грудня, повідомляє CNN. З Володимиром Зеленським зустрінеться також спікер нижньої палати Конгресу США республіканець Майк Джонсон.

Учора президент України вже зустрівся з вищим військовим керівництвом США (міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном), зібрав овації, виступаючи перед американськими військовими в Національному університеті оборони США, а також провів зустрічі з керівниками американських оборонних компаній і з президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

CNN нагадує, що візит Зеленського «припадає на критичний момент переговорів у Конгресі щодо екстреної допомоги Україні». Йдеться про запропонований Білим домом пакет на суму понад 100 млрд доларів, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Ці бюджетні витрати має схвалити Сенат і Палата представників, перш ніж законопроєкти передадуть на підпис Джо Байдену. Однак 6 грудня пакет не пройшов процедурне голосування у Сенаті: його розгляд заблокували республіканці, що наполягають на жорстких змінах в імміграційній та прикордонній політиці США, адже питання про безпеку південного кордону США з Мексикою також є частиною пакету.

Байден назвав таку позицію «політичним шантажем». Водночас, за даними Reuters, Адміністрація президента США нібито готова піти на певні поступки республіканцям щодо міграційної політики, аби Конгрес схвалив додаткове фінансування військової допомоги Україні та Ізраїлю.

5 грудня Володимир Зеленський мав виступити онлайн на закритому брифінгу для сенаторів США, де представники Пентагону та Білого дому сподівалися пояснити необхідність негайно ухвалити допомогу Україні, але в останню хвилину скасував виступ через «термінове питання». Пізніше з’ясувалося, що брифінг перетворився на суперечку про кордон США, тож Київ вирішив, що для Зеленського «було б неправильно» брати участь у цих чварах.

Нині майже половина американських виборців (48%) вважають, що США витрачають занадто багато коштів на допомогу Україні, свідчать результати нового опитування Financial Times. 27% вважають, що Вашингтон витрачає «правильну суму», 11% кажуть, що США витрачають недостатньо.

Якщо Конгрес не ухвалить пакет безпекової допомоги до Різдва, коли в США традиційно наступають політичні «канікули», Білому дому доведеться зробити важкий вибір, нагадує CNN: чи допомагати Україні за рахунок власної боєздатності США (зазвичай за наявності фінансування замість переданого Україні озброєння виготовляється нове для армії США). Протягом останніх тижнів високопосадовці Білого дому били на сполох щодо того, що на підтримку України уряд США має критично мало коштів.