Сьогодні вшановується пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру

Сьогодні День пам’яті трагедії Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів Голокосту.

У 1941 році впродовж двох днів, 29-30 вересня, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення.

Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні було вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли ще близько 17 тисяч осіб.

Місцем масових розстрілів було обрано Бабин Яр – балку на північному заході Києва завдовжки два з половиною кілометри, глибина якої місцями сягала 50 метрів. Наприкінці вулиці влаштували ворота, за які людей пропускали групами по 30-40 осіб. Попередньо їх примушували роздягатися, відбирали особисті речі, потім поліцаї гнали жертв до проходів у насипах на краю яру. На протилежному боці сиділи кулеметники. Після того, як рів заповнювався 2-3 шарами тіл розстріляних, зверху їх присипали землею.

Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, вбито 100 – 150 тисяч людей – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими».

У роковини трагедії Бабиного Яру 29 вересня Український інститут національної пам’яті, Світовий конґрес українців, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті за підтримки Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» проведуть спільний міжрелігійний захід на вшанування пам’яті загиблих.

Трагедія Бабиного Яру є нагадуванням про необхідність збереження миру. Про це у Телеграмі написав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець

“Ця трагедія – наслідок людської інтолерантності та жорстокості. Спогад про цю сторінку історії служить нам згадкою про важливість поваги до людини, незалежно від її походження, віросповідання чи переконань. Окрім того, трагедія Бабиного Яру нагадує нам про необхідність збереження миру, якою так часто нехтують країни-агресори, піддаючи неймовірній жорстокості невинних людей”, – зазначив омбудсмен.