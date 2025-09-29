Зеленський вшанував пам’ять жертв нацистів у Бабиному Яру

У Києві відбулася церемонія пам’яті до 84-х роковин трагедії Бабиного Яру. Президент Володимир Зеленський разом із дипломатами та представниками релігійних громад вшанував жертв масових нацистських розстрілів часів Другої світової війни.

Про це повідомили в Офісі президента.

У Бабиному Яру Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих внаслідок масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в роки Другої світової війни.

Учасники церемонії встановили лампадки до меморіального знака “Менора”. Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. Глава держави подякував послам, які вшанували пам’ять загиблих.

“Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності. Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр, про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Це одна з найбільших трагедій у світі”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь або мовчки спостерігати за агресією Росії.

У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей. Лише впродовж 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали “Дорогою смерті”.