84 роки з початку масових розстрілів у Бабиному Яру: Україна вшановує жертв трагедії

Сьогодні минає 84 роки з початку масових розстрілів у Бабиному Яру — одного з найбільших злочинів нацистів у Європі часів Другої світової війни.

29–30 вересня 1941 року німецькі окупанти разом із колабораціоністами зібрали єврейське населення Києва під приводом «евакуації». Усім наказали взяти документи, гроші й теплий одяг. Людей колонами вели до урочища Бабин Яр, де їх роздягали й групами розстрілювали з кулеметів. За два дні там було вбито понад 33 тисячі євреїв — серед них жінки, діти та літні люди.

Упродовж наступних років урочище стало місцем масових страт: сюди приводили ромів, радянських військовополонених, підпільників, пацієнтів психіатричної лікарні та інших. Загальна кількість жертв, за різними оцінками, становить від 100 до 150 тисяч осіб.

Бабин Яр став символом Голокосту в Україні та однією з найбільших трагедій війни. Саме тут нацисти відпрацьовували механізми масового знищення, які згодом застосовували в інших регіонах. Після війни радянська влада довго замовчувала масштаби злочину, а повноцінне визнання трагедії відбулося лише десятиліття потому.

Сьогодні в Києві проходять меморіальні заходи за участі представників державної влади, громадськості, духовенства та дипломатичного корпусу. Українське суспільство вкотре наголошує на важливості збереження пам’яті про жертв Бабиного Яру як застереження для майбутніх поколінь.