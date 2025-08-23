Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапору

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора. Це свято з’явилося не випадково: синьо-жовтий стяг став одним із головних символів незалежності та боротьби українців за право на власну державу.

Державний прапор уособлює поєднання неба й землі, свободи та праці, мрії й щоденного зусилля. Його кольори прості й водночас глибокі, зрозумілі кожному поколінню. У моменти випробувань саме цей стяг об’єднує людей, під ним йдуть у бій, з ним святкують перемоги й зустрічають нові надії.

День прапора нагадує, що символи держави мають значення лише тоді, коли за ними стоять живі люди, їхня відданість і готовність захищати своє. Сьогодні синьо-жовтий прапор майорить не лише над державними будівлями, а й у серцях тих, хто вірить у силу і перемогу України.