В Одесі жінка зірвала з будівлі та викинула у смітник державний прапор України

В Одесі біля одного із супермаркетів у Пересипському районі жінка зірвала зі стіни державний прапор України та викинула його у смітник. Правоохоронці встановили особу жінки та повідомили їй про підозру.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці виявили в популярному месенджері відео із камер спостереження, на якому невідома жінка серед дня у присутності перехожих зірвала державний прапор України, закріплений на фасаді магазину, та викинула його у смітник.

Реклама

Реклама

Правоохоронці встановили, що до злочину причетна 35-річна місцева жителька, неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин. Свій вчинок підозрювана відмовилась пояснювати.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над Державним Прапором України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, – три роки позбавлення волі.