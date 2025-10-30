        Кримінал

        В Одесі жінка зірвала з будівлі та викинула у смітник державний прапор України

        Галина Шподарева
        30 Жовтня 2025 17:12
        В Одесі жінка здійснила наругу над державним прапором України / Скриншот
        В Одесі біля одного із супермаркетів у Пересипському районі жінка зірвала зі стіни державний прапор України та викинула його у смітник. Правоохоронці встановили особу жінки та повідомили їй про підозру.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Правоохоронці виявили в популярному месенджері відео із камер спостереження, на якому невідома жінка серед дня у присутності перехожих зірвала державний прапор України, закріплений на фасаді магазину, та викинула його у смітник.

        Правоохоронці встановили, що до злочину причетна 35-річна місцева жителька, неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин. Свій вчинок підозрювана відмовилась пояснювати.

        Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над Державним Прапором України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, – три роки позбавлення волі.

        Прапор, який в Одесі зірвали з будівлі / Фото: ГУНП в Одеській області

