Сьогодні Угорщина може проголосувати за ратифікацію вступу Швеції до НАТО — Reuters

Голосування за ратифікацію членства Швеції до НАТО відбудеться в угорському парламенті 26 лютого. Очікується, що результат голосування буде позитивним.

Про це повідомляє Reuters, передає Суспільне.

Очікується, що голосування в угорському парламенті пройде без проблем після візиту до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона 23 лютого, під час якого дві країни підписали угоду про постачання зброї, і покладе край місяцям затримок з прийняттям Швеції в НАТО.

У той час як Фінляндія стала членом НАТО минулого року, Швеція була змушена чекати, оскільки Туреччина та Угорщина, які підтримують кращі відносини з Росією, ніж інші члени очолюваного США альянсу, висунули заперечення.

Туреччина не ратифікувала членство Швеції, вимагаючи більш жорстких дій проти Робітничої партії Курдистану (РПК), яка, за її словами, оселилася у Швеції.

Зволікання з боку Угорщини було менш очевидним за своєю природою: Будапешт здебільшого висловлював свій гнів щодо шведської критики напряму демократичного розвитку Угорщини за націоналістичного прем’єр-міністра Віктора Орбана, а не висував якісь конкретні вимоги.