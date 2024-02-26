Політика

Сьогодні Угорщина може проголосувати за ратифікацію вступу Швеції до НАТО — Reuters

26 Лютого 2024 10:04
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нато, швеція
Прапор НАТО / Getty Images

Голосування за ратифікацію членства Швеції до НАТО відбудеться в угорському парламенті 26 лютого. Очікується, що результат голосування буде позитивним.

Про це повідомляє Reuters, передає Суспільне.

Очікується, що голосування в угорському парламенті пройде без проблем після візиту до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона 23 лютого, під час якого дві країни підписали угоду про постачання зброї, і покладе край місяцям затримок з прийняттям Швеції в НАТО.

У той час як Фінляндія стала членом НАТО минулого року, Швеція була змушена чекати, оскільки Туреччина та Угорщина, які підтримують кращі відносини з Росією, ніж інші члени очолюваного США альянсу, висунули заперечення.

Туреччина не ратифікувала членство Швеції, вимагаючи більш жорстких дій проти Робітничої партії Курдистану (РПК), яка, за її словами, оселилася у Швеції.

Зволікання з боку Угорщини було менш очевидним за своєю природою: Будапешт здебільшого висловлював свій гнів щодо шведської критики напряму демократичного розвитку Угорщини за націоналістичного прем’єр-міністра Віктора Орбана, а не висував якісь конкретні вимоги.


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