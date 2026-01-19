Сьогодні стартує Всесвітній економічний форум у Давосі: програма, ключові теми та участь України

У Давосі (Швейцарія) 19 січня 2026 року стартує 56-й Всесвітній економічний форум (WEF Annual Meeting), який триватиме до 23 січня. Понад 3 тисячі учасників із понад 130 країн, включаючи українську делегацію найвищого рівня, зберуться для обговорення ключових глобальних питань — від економічного зростання й безпеки до технологій та миру.

Всесвітній економічний форум 2026 року розпочався сьогодні у швейцарському Давосі під загальною темою «Дух діалогу» («A Spirit of Dialogue»), яка підкреслює важливість співпраці у зростаючому світі геополітичної та економічної невизначеності.

Очікується, що до форуму долучаться майже 3 000 світових лідерів із понад 130 країн, включаючи близько 400 політичних лідерів та майже 65 глав держав і урядів, а також близько 850 топ-менеджерів провідних світових компаній.

Серед учасників — президент США Дональд Трамп і найбільша в історії американська делегація, якій належить ключова роль у цьогорічному саміті.

Участь української делегації

Україну на форумі представлятиме делегація найвищого рівня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відомо, що українські представники планують зустрічі з американською стороною, а фокус — на відбудові країни, захисті енергетики та безпекових гарантіях.

Також в Давосі обговорюватимуться продолження мирних переговорів щодо війни в Україні: головний український переговірник Рустем Умеров заявив, що переговори з американськими офіційними особами продовжаться під час форуму.

В рамках форуму українська спільнота вкотре представить «Український дім у Давосі», де плануються панельні дискусії про справедливий і сталий мир, енергетику, інновації, інвестиції та реконструкцію країни.

Участь Росії

Офіційні представники Російської Федерації не були запрошені організаторами форуму на участь у WEF 2026, як і члени російської бізнес-спільноти, що залишається політикою організаторів з 2022 року.

Водночас є повідомлення Reuters, що спеціальний представник президента РФ Кіріл Дмитрієв може відвідати Давос для окремих зустрічей, зокрема з членами американської делегації, у тому числі у контексті переговорів щодо мирних механізмів.

Ключові теми та програма

Серед головних тем форуму — геополітика, економічна співпраця, інновації, питання безпеки й технологій, сталий розвиток та включна економіка. Очікується також обговорення глобальних ризиків, зокрема економічних конфліктів та технологічних змін.

Захід триватиме до 23 січня, і, окрім пленарних сесій, включатиме численні панелі, двосторонні зустрічі та спеціальні події, спрямовані на формування глобальних стратегій на 2026 рік і далі.