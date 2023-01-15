Всесвітній економічний форум у Давосі пройде без росіян

На цьогорічному Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який триватиме з 16 по 20 січня, не буде російських мільярдерів, які стали небажаними гостями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Не так давно російські мільярдери були невід’ємною частиною Давосу. Цього року їх нуль. Війна в Україні та відношення до Росії з боку Заходу фактично вигнали олігархів із щорічної зустрічі капіталістичних еліт.

Для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж десять років тому. Крім відсутніх росіян, цього року немає нікого з Китаю, оскільки країна все ще переживає різкий сплеск Covid.