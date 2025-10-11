Звільнені з російського полону військові отримуватимуть щомісяця по 50 тисяч гривень

Захисники та захисниці України, які повернулися з російського полону, отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі 50 тисяч гривень протягом перших трьох місяців реабілітації. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережі.

Вона зазначила, що відповідний закон підписав Президент України, подякувавши парламентарям за підтримку ініціативи.

Раніше такі виплати отримували лише військові, які зазнали поранень, контузій чи каліцтв. Водночас, як наголосила Свириденко, багато звільнених із полону також мають серйозні захворювання, що потребують тривалого лікування.

Реклама

Реклама

«Тепер держава гарантує допомогу кожному і кожній, хто пройшов полон. Це важливий крок для комплексної підтримки наших захисників і захисниць», — підсумувала прем’єрка.