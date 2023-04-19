Суспільство

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА

19 Квітня 2023 08:29
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війна

За даними на ранок середи, 19 квітня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 183 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 автомобільної техніки, 12 ББМ та 23 БПЛА.

Про це свідчать дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 183750 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3665 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7110 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2819 (+9) од,
  • РСЗВ – 538 (+0) од,
  • засоби ППО – 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,
  • спеціальна техніка – 330 (+0).

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