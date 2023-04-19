ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА

За даними на ранок середи, 19 квітня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 183 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 автомобільної техніки, 12 ББМ та 23 БПЛА.
Про це свідчать дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 183750 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3665 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 7110 (+12) од,
- артилерійських систем – 2819 (+9) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засоби ППО – 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,
- спеціальна техніка – 330 (+0).
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