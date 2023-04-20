ЗСУ за добу знищили 670 росіян та спалили 29 одиниць техніки

Збройні Сили України знищили 670 російських окупантів, спалили 29 одиниць техніки та шість артилерійських систем за минулу добу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні втрати ворога склали:
- особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
- артилерійських систем – 2825 (+6) од,
- РСЗВ – 539 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
У штабі додають, що дані уточнюються.
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