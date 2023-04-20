Суспільство

ЗСУ за добу знищили 670 росіян та спалили 29 одиниць техніки

20 Квітня 2023 08:05
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війна

Збройні Сили України знищили 670 російських окупантів, спалили 29 одиниць техніки та шість артилерійських систем за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати ворога склали:

  • особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2825 (+6) од,
  • РСЗВ  – 539 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

У штабі додають, що дані уточнюються.


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