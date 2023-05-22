Суспільство

ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, – Череватий

22 Травня 2023 19:46
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війна

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом – на відстань від 200 до 400 метрів.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Череватий зазначив, що ворог і надалі намагається захопити місто, зокрема його південно-західну частину, яку утримують наші Сили оборони.

“Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися”, – каже речник.


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