ЗСУ продовжують рух на Таврійському напрямку, – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський розповів, що на цьому напрямку триває просування наших військ.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання, – розповів Тарнавський. – За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти”.

Учора захисники на цьому напрямку знищили 21 одиницю російської техніки. Йдеться про дві ББМ, два БпЛА “Орлан-10”, самохідну артилерійську установку 2С1 “Гвоздика”, РСЗВ БМ-21 “Град” та автомобільну техніку. Також Сили оборони зруйнували п’ять російських складів з боєприпасами.