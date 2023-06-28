Суспільство

ЗСУ продовжують рух на Таврійському напрямку, – Тарнавський

28 Червня 2023 14:25
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війна

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський розповів, що на цьому напрямку триває просування наших військ.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання, – розповів Тарнавський. – За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти”.

Учора захисники на цьому напрямку знищили 21 одиницю російської техніки. Йдеться про дві ББМ, два БпЛА “Орлан-10”, самохідну артилерійську установку 2С1 “Гвоздика”, РСЗВ БМ-21 “Град” та автомобільну техніку. Також Сили оборони зруйнували п’ять російських складів з боєприпасами.


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