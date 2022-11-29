ЗСУ потроху просуваються в бік Сватового та Кремінної, — ОВА

Українські військові потрохи просовуються в бік Сватового та Кремінної на Луганщині. На звільнених територіях видають гуманітарну допомогу. Жителів закликають евакуюватися.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у деокупованих селах Луганщини проблем з харчами немає. Туди постійно підвозять продовольчі набори.

Так, у Невському, де нині залишається до 150 людей, 29 листопада підвезли 200 наборів та 150 буханок хліба.

Гайдай додав, що жителів закликають евакуюватися, проте охочих небагато.

«Є кричущі випадки, коли знаходимо дітей, батьки яких не схотіли їхати. Але це поодинокі випадки», — розповів він.

Голова ОВА зазначив, що людей вивозять вглиб країни у відносно мирні області. За домовленістю з міжнародними партнерами є можливість відправляти хворих жителів на лікування в Чехію.

Водночас дітям на окупованих територіях, де немає бойових дій та є інтернет, вчителі, що там залишилися, допомагають навчатися дистанційно за українською програмою.

«Випадки поодинокі й таємні», — підкреслив Гайдай.