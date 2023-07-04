ЗСУ отримають 500 безпілотників та оптико-електронних комплексів в межах проєкту “Армія дронів”

Українські військові отримають понад 500 безпілотників та оптико-електронних комплексів в межах проєкту “Армія дронів”.
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
Українським захисникам передадуть:
- 6 безпілотних авіаційних комплексів Flirt-cetus
- 3 квадрокоптери DJI M300
- 40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2
- 100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV
- 5 квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е
- 18 квадрокоптерів Mavic 3T
- 6 безпілотних авіаційних комплексів R-18
- 45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKnight
- 6 безпілотних авіаційних комплексів Penguine MK-2
- 2 безпілотних авіаційних комплекси EOS C VTOL
А ще – 290 оптико-електронних комплексів артилерійської розвідки “Сова”, для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.
Зазначається, що вся техніка була закуплена за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.