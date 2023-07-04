Суспільство

ЗСУ отримають 500 безпілотників та оптико-електронних комплексів в межах проєкту “Армія дронів”

4 Липня 2023 20:43
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Армія дронів

Українські військові отримають понад 500 безпілотників та оптико-електронних комплексів в межах проєкту “Армія дронів”.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Українським захисникам передадуть:

  • 6 безпілотних авіаційних комплексів Flirt-cetus
  • 3 квадрокоптери DJI M300
  • 40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2
  • 100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV
  • 5 квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е
  • 18 квадрокоптерів Mavic 3T
  • 6 безпілотних авіаційних комплексів R-18
  • 45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKnight
  • 6 безпілотних авіаційних комплексів Penguine MK-2
  • 2 безпілотних авіаційних комплекси EOS C VTOL

А ще – 290 оптико-електронних комплексів артилерійської розвідки “Сова”, для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.

Зазначається, що вся техніка була закуплена за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.


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