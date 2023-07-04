ЗСУ отримають 500 безпілотників та оптико-електронних комплексів в межах проєкту “Армія дронів”

Українські військові отримають понад 500 безпілотників та оптико-електронних комплексів в межах проєкту “Армія дронів”.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Українським захисникам передадуть:

6 безпілотних авіаційних комплексів Flirt-cetus

3 квадрокоптери DJI M300

40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2

100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV

5 квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е

18 квадрокоптерів Mavic 3T

6 безпілотних авіаційних комплексів R-18

45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKnight

6 безпілотних авіаційних комплексів Penguine MK-2

2 безпілотних авіаційних комплекси EOS C VTOL

А ще – 290 оптико-електронних комплексів артилерійської розвідки “Сова”, для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.

Зазначається, що вся техніка була закуплена за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.