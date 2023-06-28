Суспільство

ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку, – Генштаб

28 Червня 2023 10:36
24
читать на русском →
війна

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, а також стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Military Media Center.

“Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці”, – сказав речник.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Разом з тим, українські війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

“Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, – сказав Ковальов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Червня 2023 10:12
72

Кабмін призначив нового гендиректора “Укроборонпрому”
28 Червня 2023 11:40
2

На Харківщині нацкомісія рекомендує перейменувати два великих міста
28 Червня 2023 11:14
11

Не тільки ППО: Литва передасть Україні БТР M113 та боєприпаси
28 Червня 2023 11:07
15

Вартість бензину та дизельного палива зросте протягом липня на 3-8 гривень
28 Червня 2023 09:04
84

Литва придбала для України дві системи ЗРК NASAMS
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
усі думки