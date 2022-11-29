Суспільство

ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали: особового складу – близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,

танків – 2911 (+3) од,

бойових броньованих машин – 5866 (+5) од,

артилерійських систем – 1901 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО – 209 (+0) од,

літаків – 280 (+2) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,

спеціальної техніки – 163 (+0). Поділитися:



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