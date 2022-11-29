ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів

За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
- танків – 2911 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 5866 (+5) од,
- артилерійських систем – 1901 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО – 209 (+0) од,
- літаків – 280 (+2) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів /катерів – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Поділитися: