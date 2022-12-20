Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.

“Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак”, – написав Зеленський у соцмережах.

Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.