Суспільство

Зеленський відвідав Бахмут

20 Грудня 2022 14:50
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.

“Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак”, – написав Зеленський у соцмережах.

Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.


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