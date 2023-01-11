Суспільство

Заяви російських військових про захоплення Соледара не відповідають дійсності, — Череватий

11 Січня 2023 09:55
73
війна

Заяви російських військових про захоплення Соледару не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, інформує “Суспільне“.

“Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте”, – сказав він.

У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських окупаційних військ в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Пречистівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Січня 2023 12:21
44

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, – Столтенберг
11 Січня 2023 15:01
1

Шахраї від імені Буданова проводять “благодійні” збори – ГУР
11 Січня 2023 14:06
20

Названі найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2022 році
11 Січня 2023 11:08
53

Дефіцит потужності зростає через суттєве похолодання, у двох областях аварійні відключення, — Укренерго
11 Січня 2023 10:51
57

Лубінець провів переговори з Москальковою
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки