Залужний провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Словаччини

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Словаччини генералом Даніелем Змеко, який цього тижня відвідав Україну.
“Провели конструктивну зустріч, попрацювали в одному з пунктів управління. Ознайомив колегу з ситуацією на фронті, ходом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника”, – повідомив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ обговорили з генералом Змеко актуальні потреби української армії у озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.
“Наголосили на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16”, – додав Залужний.