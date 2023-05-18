Суспільство

Залізничні колії в Криму “втомилися” через перевезення зброї – речник ГУР

18 Травня 2023 14:18
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розвідка, крим

По підірваних коліях залізниці в окупованому Криму перевозили зброю, боєприпаси та техніку.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав в етері єдиного телемарафону.

«По тих самих коліях перевозять, напевно і інші речі. Але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних та українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують», — сказав він.

Юсов додав, що інфраструктура відповідально та безпечно запрацює тоді, коли Крим повернеться до України.

«Поки там терористи російські, звичайно, спокою там не буде», — сказав представник ГУР.


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