Суспільство

Зафіксовано підводний човен РФ споряджений чотирма “Калібрами” на бойовому чергуванні в Чорному морі, – Гуменюк

12 Січня 2023 13:52
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війна

Оперативне командування “Південь” зафіксувало російський підводний човен споряджений чотирма “Калібрами” в Чорному морі, який знаходить на бойовому чергуванні.

Про це в етері телемарафону сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

“Ми розуміємо, що скоріш за все вони (росіяни) дійсно готуються і це може бути такою ознакою певною. Авіація відпрацьовує навчально-тренувальні польоти, вони змінюють місце дислокації. Вже не спокійно на їхніх летовищах, де постійно є “бавовнятко”. Тому їм треба пройти злагодження відносно нового місця дислокації. Наразі ми спостерігаємо і можемо підтвердити, що зафіксовано один підводний човен споряджений чотирма “Калібрами” на бойовому чергуванні в Чорному морі зараз і два кораблі з угруповування, які скоріш за все розвідують надводну ситуацію, висвітлюють її”, – розповіла Гуменюк.

Начальниця пресцентру наголосила, що ймовірно, саме з цих кораблів РФ запускає БПЛА для розвідки оперативно-тактичного рівня. Утім українська ППО удало їх збиває на Миколаївщині та Одещині: “Це говорить про підвищення активності щодо збору інформації, як правило це відбувається саме перед підготовкою до удару”.

Рашисти завдяки дронам обстежують на півдні України системи ППО, критичну та соціальну інфраструктуру.

Щодо ударних безпілотників Гуменюк відповіла, що їх виявляють деколи в напрямках позицій, пробують використовувати “Ланцети”.

“Ми знаємо, що вони готові застосувати й “Шахеди”, скоріш за все, комбінованим способом під час ракетної атаки, коли в повітрі будуть літаки. Це буде розосереджувати увагу ППО”, – додала Гуменюк.


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