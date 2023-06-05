За травень над Києвом знищили понад 250 повітряних цілей

Над столицею України виключно за травень 2023 року було знищено понад 250 повітряних цілей, запущених російськими військами. Окупанти атакували балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

За її підрахунком, упродовж травня над Києвом було знищено:

7 аеробалістичних ракет «Кинджал»;

13 балістичних ракет «Іскандер»;

65 крилатих ракет — X-101, X-555, «Калібр»;

169 безпілотників.

Ці дані — орієнтовні.

«Ніколи за історію нашої планети… Жодне місто, жодної країни… не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав», — йдеться у повідомленні КМВА.