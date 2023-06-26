За минулий тиждень загиблих у ворога майже у вісім разів більше — Маляр

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.
Як повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше, ніж у нас.
«Наша авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:
- завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;
- знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;
- нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА;
- вразили 7 складів боєприпасів ворога», — повідомила вона.
Окрім того, додала Ганна Маляр, знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи.
«Приміром, 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БПЛА типу Shahed-131/136», — резюмувала заступник Міністра оборони України.