Суспільство

За минулий тиждень загиблих у ворога майже у вісім разів більше — Маляр

26 Червня 2023 08:42
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війна

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Як повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше, ніж у нас.

«Наша авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

  • завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;
  • знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;
  • нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА;
  • вразили 7 складів боєприпасів ворога», — повідомила вона.

Окрім того, додала Ганна Маляр, знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи.

«Приміром, 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БПЛА типу Shahed-131/136», — резюмувала заступник Міністра оборони України.


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