За минулу добу ЗСУ знищили ще близько пів тисячі загарбників, 11 ББМ і 6 БПЛА ворога

За минулу добу українські захисники знищили ще 470 окупантів, 11 броньованих машин і 6 БПЛА ворога.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3661 (+1) од,
- бойових броньованих ‒ 7098 (+11) од,
- артилерійських систем – 2810 (+6) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 330 (+2)од.
“Дані уточнюються”, – додають у штабі.
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