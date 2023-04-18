Суспільство

За минулу добу ЗСУ знищили ще близько пів тисячі загарбників, 11 ББМ і 6 БПЛА ворога За минулу добу українські захисники знищили ще 470 окупантів, 11 броньованих машин і 6 БПЛА ворога. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3661 (+1) од,

бойових броньованих ‒ 7098 (+11) од,

артилерійських систем – 2810 (+6) од,

РСЗВ – 538 (+0) од,

засобів ППО ‒ 285 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6) од,

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 330 (+2)од. “Дані уточнюються”, – додають у штабі. Поділитися:



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