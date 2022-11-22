Суспільство

За дев’ять місяців ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж

22 Листопада 2022 17:12
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війна, зима

З початку повномасштабного вторгнення, російські окупанти пошкодили 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Протягом останніх семи днів ми присвятили тому, що відновлювали об’єкти критичної інфраструктури, які пошкодив наш ворог. Незважаючи на те, що за дев’ять місяців війни ворог пошкодив нам 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж, ми працюємо над проходженням опалювального сезону. Ми продовжуємо облаштувати пункти обігріву, так званих “пунктів незламності”, – зазначив мер.


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