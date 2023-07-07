З початку наступу ЗСУ у росіян суттєво зросли втрати серед офіцерів — ЗМІ

За перший місяць наступальних дій ЗСУ журналістам вдалося встановити імена 553 загиблих на території України російських окупантів. Серед них щонайменше один генерал, два полковники і три підполковники та 12 офіцерів.

Про це повідомляє BBC.

Загалом журналістам уже вдалося встановити імена 27 423 російських військових, загиблих на війні в Україні. Серед них щонайменше 240 осіб, включно з кількома високопоставленими офіцерами, які загинули, намагаючись відбити контрнаступ Збройних сил України.

Як зазначається, у період із 4 червня до 7 липня ЗМІ встановили загибель 553 осіб, однак у 313 із них не вказано дату загибелі.

Крім того, з початком контрнаступу ЗСУ також фіксується істотне зростання втрат серед російських офіцерів — особливо старшої ланки.

З 4 червня на території України загинув щонайменше один генерал, два полковники і три підполковники російських Збройних сил, а також ще 12 офіцерів.

Зазначається, що в це число не входять 13 військових льотчиків, які загинули під час спроби заколоту ватажка ПВК «Вагнера» в Росії наприкінці червня.

Востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали тільки в найперші місяці вторгнення в Україну.

Однак видання підкреслює, що реальні втрати російської сторони можуть бути значно більшими. Адже йдеться лише про дані, які журналістам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників і ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки кладовищ.

«Встановлена нами цифра загиблих під час відбиття контрнаступу ЗСУ — це мінімальна оцінка російських втрат. До цієї цифри увійшли тільки ті, у кого в некрологах згадані відповідні обставини загибелі, або ті, чиї дати смерті збігаються з датами проведення контрнаступу», — додали у ВПС.

5 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати окупаційної армії РФ під час контрнаступу ЗСУ часто у вісім-десять разів перевищують втрати української армії.