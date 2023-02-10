Суспільство

З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина

10 Лютого 2023 13:34
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туреччина, землетрус

Пошуково-рятувальній команді в Іскендеруні вдалося врятувати жінку з України та її 4-річного сина з-під уламків будівлі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Очевидно, жінка проживає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється.

Хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Потім Олену Акгьоль витягли з-під уламків за допомогою ретельної операції і передали медичним бригадам.

Наразі відомо, що стан здоров’я матері та сина задовільний.


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