“З чого ви взяли?” Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення

Речниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заперечила інформацію про своє звільнення із займаної посади.

Про це повідомляє видання “Детектор медіа” з посиланням на коментар Гуменюк.

Зокрема, у неділю, 3 грудня, низка телеграм-каналів та ЗМІ поширили новину, що Гуменюк вже не очолює комунікації ОК “Південь”. Однак у коментарі “Детектор Медіа” вона заперечила цю інформацію.

«На моїй Фейсбук-сторінці лише вказано, що я очолила Об’єднаний координаційний пресцентр, і все. З чого ви взяли, що я його вже не очолюю?», – цитує видання слова речниці ОК “Південь”.

Вона пояснила, що допис у неї на Фейсбуці насправді означає, що їй все до снаги.

На уточнювальне запитання про те, чи залишаєтеся вона на своїх посадах, Гуменюк відповіла: “Абсолютно”.

Як зауважується, підставою для новин про “звільнення” стали такі слова Гуменюк: “Коли попереду багато цікавого … а хтось там вангував, що Гуменюк ФСЬО… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо ПО СИЛАХ”.