Суспільство

“З чого ви взяли?” Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення

3 Грудня 2023 17:46
читать на русском →
гуменюк

Речниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заперечила інформацію про своє звільнення із займаної посади.

Про це повідомляє видання “Детектор медіа” з посиланням на коментар Гуменюк.

Зокрема, у неділю, 3 грудня, низка телеграм-каналів та ЗМІ поширили новину, що Гуменюк вже не очолює комунікації ОК “Південь”. Однак у коментарі “Детектор Медіа” вона заперечила цю інформацію.

«На моїй Фейсбук-сторінці лише вказано, що я очолила Об’єднаний координаційний пресцентр, і все. З чого ви взяли, що я його вже не очолюю?», – цитує видання слова речниці ОК “Південь”.

Вона пояснила, що допис у неї на Фейсбуці насправді означає, що їй все до снаги.

На уточнювальне запитання про те, чи залишаєтеся вона на своїх посадах, Гуменюк відповіла: “Абсолютно”.

Як зауважується, підставою для новин про “звільнення” стали такі слова Гуменюк: “Коли попереду багато цікавого … а хтось там вангував, що Гуменюк ФСЬО… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо ПО СИЛАХ”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 17:55

У Херсоні після обстрілу зросла кількість загиблих і поранених
3 Грудня 2023 18:34

Концерн BAE Systems відновлює виробництво БМП Bradley та гаубиць M777
3 Грудня 2023 17:46

“З чого ви взяли?” Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення
3 Грудня 2023 16:48

Польща передала Україні вісімнадцять гаубиць Krab
3 Грудня 2023 16:15

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки