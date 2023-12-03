Суспільство

“Гуменюк фсьо”. Наталія Гуменюк пішла з посади

3 Грудня 2023 14:58
читать на русском →
гуменюк

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк оголосила про те, що йде з посади.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо ПО СИЛАХ”, – йдеться у повідомленні.

Натомість Гуменюк не уточнила причини звільнення.

На сторінці військовослужбовиці на Facebook тепер позначено її нове місце роботи – пресслужба Морської охорони у Державній прикордонній службі України.

На сайті ДПСУ зазначається, що Гуменюк обіймає посаду помічниці начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр сил оборони півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 13:38

Столтенберг про війну в Україні: Нам потрібно готуватися до поганих новин
3 Грудня 2023 14:58

“Гуменюк фсьо”. Наталія Гуменюк пішла з посади
3 Грудня 2023 14:41

Пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” відкриють для проїзду порожніх вантажівок
3 Грудня 2023 11:58

ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які розстріляли беззбройних воїнів під Авдіївкою
3 Грудня 2023 10:20

Дубінського ніхто не бив, стверджують у поліції
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
усі думки