“Гуменюк фсьо”. Наталія Гуменюк пішла з посади

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк оголосила про те, що йде з посади.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо ПО СИЛАХ”, – йдеться у повідомленні.

Натомість Гуменюк не уточнила причини звільнення.

На сторінці військовослужбовиці на Facebook тепер позначено її нове місце роботи – пресслужба Морської охорони у Державній прикордонній службі України.

На сайті ДПСУ зазначається, що Гуменюк обіймає посаду помічниці начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації.

Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр сил оборони півдня України від початку весни 2022 року, тобто майже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.