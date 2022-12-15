Суспільство

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

15 Грудня 2022 13:37
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голодомор

Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

“За” проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.

Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам’ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

“Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, — зазначається в тексті резолюції.

Україна закликає світ визнати організований режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогодні це зробили 22 держави.


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