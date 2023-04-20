Суспільство

Виявлення ППО та компенсація високоточних ракет: в ISW пояснили чому РФ використовує “шахеди”

20 Квітня 2023 07:27
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ппо, війна

РФ продовжує використовувати дрони-камікадзе типу “Шахед” та інші малоточні системи, намагаючись компенсувати нестачу високоточних ракет та виявити ППО України.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни ISW.

На думку представників Інституту, ніч із 18 на 19 квітня російські сили запустили 11 безпілотників “Шахед-131/136” на півдні України з акваторії Азовського моря, 10 з яких було збито ППО України. На думку представників ЗСУ, удар БПЛА був навмисною спробою знайти та знищити українські системи ППО.

Російські блогери активно обговорюють важливість завдання ударів по засобах ППО ЗСУ перед будь-яким потенційним українським контрнаступом.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що з 11 вересня 2022 року Росія використала майже всі свої стратегічні ракетні запаси, і що українські сили збили 750 із 850 ракет, випущених російськими військами в Україні за цей період.

Він також зазначив, що російські збройні сили перейшли на дешевші варіанти з меншою дальністю дії, такі як керовані авіабомби, та зняли зі зберігання ракети типу Х-55 для відновлення.


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