Суспільство

Втрати РФ в Україні – рекордні після Другої світової, – CSIS

1 Березня 2023 15:28
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війна, росія

Втрати Росії у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової.

Про це йдеться у доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінкою експертів, загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, зокрема і “Вагнера”, бойовиків так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Зазначає, що найбільших втрат після закінчення Другої світової війни Радянський Союз зазнав у Афганістані – 14-16 тисяч. У Чечні російські втрати коливаються від 12 до 25 тисяч. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення на Донбасі загинуло близько 6-7 тисяч російських військових.

Крім того, аналітики зазначають, що темп втрат РФ в Україні значно перевищує темпи втрат у попередніх конфліктах. Так, Росія протягом першого року повномасштабної війни в Україні втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисяч військових на місяць.

Для порівняння: у Чечні ця цифра коливалася від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані – від 130 до 145 солдатів на місяць.

CSIS зазначає, що один з ключових прорахунків Росії – це підтримка населення. Москва вважала, що українці не підтримуватимуть теперішню владу та президента Володимира Зеленського.

Своєю чергою успіх Україні пов’язаний з військовими інноваціями, зокрема з використанням дронів, сучасних систем зв’язку та зброї, а також даних, отриманих від цивільних.


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