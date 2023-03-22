Вселенський патріарх заявив, що російська церква несе відповідальність за злочини в Україні

Духовний глава православних християн світу заявив у середу, що впливова Православна церква росії поділяє відповідальність за конфлікт в Україні, але він готовий допомогти у повоєнному «духовному відродженні» росії, пише Reuters.

Коментарі Вселенського патріарха Варфоломія є докором російському патріарху Кирилу, чиє беззавітне благословення вторгненню Москви в Україну розкололо всесвітню Православну церкву.

Варфоломій, який у 2019 році розлютив Москву, визнавши нещодавно створену Православну церкву України, заявив, що російська влада використовує церкву як «інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей».

«Церква та державне керівництво в Росії співпрацювали у злочині агресії та поділяють відповідальність за такі злочини, як шокуюче викрадення українських дітей», — заявив він на конференції, що відбулася в литовському парламенті.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, звинувативши його у військовому злочині, пов’язаному із незаконною депортацією сотень дітей із України. Росія стверджує, що дітей вивезли з України для їхньої ж безпеки. Він заперечує вчинення порушень прав в Україні.

“Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах опору та нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і теологічно узаконювати злочинну поведінку”, – сказав Варфоломій.

Російська православна церква не дала негайних коментарів.