Суспільство

Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації

14 Листопада 2022 11:19
24
херсон, Деокупація

Військові заявили про порушення журналістами деяких ЗМІ заборони на зйомки в щойно деокупованому Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

“Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів”, – зазначили в Генштабі й наголосили, що такі дії є грубим порушенням розпоряджень військового командування.

“Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними”, – додали в Генштабі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Листопада 2022 11:14
59

Зеленський приїхав у звільнений Херсон

14 Листопада 2022 11:52
22

Харківська міськрада скликає позачергову сесію: що розглядатимуть
14 Листопада 2022 10:36
24

Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20
14 Листопада 2022 09:30
101

Сунак назвав п’ять кроків для зниження впливу Росії та Путіна на світову економіку
14 Листопада 2022 08:54
30

Втрати РФ перевищили 81 тисячу осіб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки