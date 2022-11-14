Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації

Військові заявили про порушення журналістами деяких ЗМІ заборони на зйомки в щойно деокупованому Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

“Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків із громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів”, – зазначили в Генштабі й наголосили, що такі дії є грубим порушенням розпоряджень військового командування.

“Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними”, – додали в Генштабі.