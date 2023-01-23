Суспільство

Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу — Зеленський

23 Січня 2023 07:27
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війна

Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій.

Про це він сказав на зустрічі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу війська.

«Це складно з різних причин — і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», — зазначив глава держави.

Він додав, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

Зеленський наголосив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, далі командувачі працюють над їхньою реалізацією на своїх напрямах.

На думку президента, студенти можуть допомоги з тим, щоб доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, а також просувати українську формулу миру.

«Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію», — додав він.


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