Суспільство

В Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії, – ОП Російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах енергосистеми низки областей України. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко. “Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків”, – йдеться в повідомленні. Поділитися:



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