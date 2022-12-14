В Україні відзначають День ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС

14 грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Його ще називають День ліквідатора.

26 квітня 1986 року в Радянському Союзі, а саме в Українській РСР, сталася найстрашніша в історії людства техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській атомній станції. Наслідки цієї катастрофи ми відчуваємо і до цього дня, та неможливо навіть уявити, якими вони могли б бути, якби не самовідданість людей-ліквідаторів цієї катастрофи.

У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь люди найрізноманітніших професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітники. Це не менше 90 тисяч осіб (за найскромнішими підрахунками), яким довелося гасити пожежу після вибуху, виконувати дезактивацію приміщень і проммайданчика станції, а також території навколо… Після вони проектували і будували об’єкт “Укриття” – саркофаг над зруйнованим енергоблоком, готували післяаварійний пуск блоків ЧАЕС. Аварія була локалізована, але багато хто з ліквідаторів ЧАЕС заплатили за це своїм життям та здоров’ям.

14 грудня 1986 року – день, коли було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. У листопаді 2006 року указом президента України в цю дату було засновано День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.