В Україні відновлено близько 50% електропостачання, – “Укренерго”

Наразі не можна назвати точні терміни повного відновлення електропостачання в Україні.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно – це технологічна необхідність.

В першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів.

Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення.

Хочемо ще раз наголосити – після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери.

Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні.

Закликаємо українців, в яких вже з’явилася електроенергія, з розумінням поставитись до того, що графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти. Ремонтні бригади “Укренерго” разом з колегами з обленерго ні на хвилину не припиняють аварійно-відновлювальні роботи, але обсяги пошкоджень такі, що на їх ліквідацію потрібно більше часу, ніж раніше”, – йдеться у повідомленні.