В Україні утричі збільшать кількість «пунктів незламності»

В Україні вже працює понад п’ять тисяч «пунктів незламності», але найближчим часом їх кількість буде збільшена втричі.

Про це на засіданні уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Наразі вже працює понад п’ять тисяч “пунктів незламності”. У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі”, – сказав Шмигаль.

За його словами, КМУ створить Координаційний штаб під головуванням віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, який опікуватиметься питанням розгортання мережі “пунктів незламності”.

“У цих надскладних умовах “пункти незламності” дійсно стають порятунком для сотень тисяч українців. Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Це тепло, зв’язок, доступ до води та електроенергії”, – додав Прем’єр.