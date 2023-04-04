В Україні оновлять маркування пачок із сигаретами

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом оновить маркування упаковок із сигаретами. Так відомство завершить реалізацію директиви Єврокомісії про куріння.

Про це повідомляє МОЗ України.

Україна попереджає про шкоду куріння на пачках із сигаретами з 2012 року. Так само роблять 42 країни світу. Проте зараз МОЗ завершує імплементацію директиви Єврокомісії 40/2014 та оновлює маркування.

Міністерство збирало від інших країн текстові та ілюстративні варіанти попередження про загрозу куріння. У результаті обрали варіанти маркування з Канади, Австралії, Таїланду та двох громадських організацій Vital strategy та «Діти, вільні від тютюну».

«Тож ми маємо необхідну кількість варіантів наборів маркування пачок і затвердимо їх найближчим часом», — зазначив головний санлікар Ігор Кузін.