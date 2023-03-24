Суспільство

В Раді хочуть надати право захисникам України демобілізуватися після 18 місяців служби

24 Березня 2023 16:42
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мобілізація

На розгляд Верховної Ради подано законопроект, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» і встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

За словами автора законопроекту народного депутата Олексія Гончаренка, також пропонується внести змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

Гончаренко повідомив, що приводом до створення цього законопроекту стало те, що до нього зверталося багато військових, які пояснювали, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану.

“Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство”, – додав депутат.


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