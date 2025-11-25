Смерть через зуб? Чи може гній із зуба потрапити в мозок

Гній у зубі (гнійний мішечок) — зубний абсцес. Це скупчення утворюється в результаті бактеріальної інфекції. Чи може гній із зуба потрапити в мозок? Сучасна щелепно-лицева хірургія в Києві спеціалізується на лікуванні особливо складних випадків, при цьому така інфекція небезпечна і в рідкісних випадках може призвести до серйозних ускладнень.
Як утворюється гній у зубі?
- Початок. Найчастіше інфекція починається з невилікуваного карієсу, який проникає глибоко в зуб.
- Потрапляння в пульпу. Бактерії досягають пульпи (м’яка тканина всередині зуба, що містить нерви і кровоносні судини), викликаючи її запалення (пульпіт) і, в результаті, загибель.
- Формування абсцесу. Бактерії і продукти розпаду проникають через канал кореня зуба в кістку щелепи. Імунна система намагається боротися з інфекцією, посилаючи лейкоцити. Суміш мертвих бактерій, лейкоцитів, зруйнованих тканин і сироватки крові і є гній.
- Розвиток. Гній накопичується, утворюючи періапікальний абсцес і/або кісти щелеп, він може прорватися назовні через ясна або кістку, або поширюватися в навколишні тканини.
Чи може гній із зуба потрапити в мозок?
Чи може гній від зуба потрапити в мозок? Так, теоретично це можливо, хоча і рідко. Зазвичай це відбувається в результаті розвитку флегмони (розлитого гнійного запалення) або абсцесу в лицьовій/шийній області, що, в свою чергу, може призвести до:
- тромбозу кавернозного синуса. Це утворення згустку крові у великих венах біля основи мозку. Інфекція від верхніх зубів або в області верхньої щелепи може поширитися в ці синуси через лицьові вени, оскільки вони мають зв’язки з внутрішньочерепними венами;
- менінгіту/абсцесу мозку. Інфекція може поширюватися з вогнища в щелепі, проникаючи в черепну коробку і викликаючи запалення оболонок мозку/утворення гнійника в самій тканині мозку;
- смерть через зуб може настати в результаті таких важких ускладнень, як пухлина під щелепою, тромбоз кавернозного синуса, сепсис або велика флегмона.
Чи може гній із зуба поширюватися по організму?
Чи може гній із зуба потрапити в голову? Так, інфекція може поширюватися, але не завжди у вигляді «чистого гною».
Гній/інфекція можуть поширюватися в навколишні м’які тканини обличчя і шиї, викликаючи флегмону. Це швидко прогресуючий, небезпечний стан, який може блокувати дихальні шляхи.
Бактерії з абсцесу можуть потрапити в кровотік. Якщо імунна система не справляється, це може призвести до сепсису – системної запальної реакції організму на інфекцію. Це критичний стан, який може призвести до поліорганної недостатності і смерті.
У дуже рідкісних випадках бактерії з зуба можуть викликати інфекцію у віддалених частинах тіла, наприклад, інфекційний ендокардит, особливо у людей з уже існуючими захворюваннями серця.
Як запобігти ускладненням?
Запобігання серйозним ускладненням від зубної інфекції зводиться до своєчасного лікування та профілактики.
|Категорія
|Дія
|Профілактика
|Регулярне та ретельне чищення зубів, використання зубної нитки
|Огляди
|Відвідування стоматолога кожні 6 місяців для професійного чищення та огляду
|Своєчасне лікування
|Негайне лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту
|При симптомах
|Негайно звернутися до лікаря при появі сильного, пульсуючого болю, набряку обличчя, щелепи або шиї, лихоманки тощо.
|Домашній догляд
|Не намагатися видавлювати гній або лікуватися антибіотиками самостійно. Це може тільки тимчасово полегшити симптоми, але погіршити ситуацію
Якщо є підозра на зубний абсцес, не варто відкладати візит до стоматолога. Це єдина гарантія запобігання серйозних ускладнень.
