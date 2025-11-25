Смерть через зуб? Чи може гній із зуба потрапити в мозок

Гній у зубі (гнійний мішечок) — зубний абсцес. Це скупчення утворюється в результаті бактеріальної інфекції. Чи може гній із зуба потрапити в мозок? Сучасна щелепно-лицева хірургія в Києві спеціалізується на лікуванні особливо складних випадків, при цьому така інфекція небезпечна і в рідкісних випадках може призвести до серйозних ускладнень.

Як утворюється гній у зубі?

Початок. Найчастіше інфекція починається з невилікуваного карієсу, який проникає глибоко в зуб. Потрапляння в пульпу. Бактерії досягають пульпи (м’яка тканина всередині зуба, що містить нерви і кровоносні судини), викликаючи її запалення (пульпіт) і, в результаті, загибель. Формування абсцесу. Бактерії і продукти розпаду проникають через канал кореня зуба в кістку щелепи. Імунна система намагається боротися з інфекцією, посилаючи лейкоцити. Суміш мертвих бактерій, лейкоцитів, зруйнованих тканин і сироватки крові і є гній. Розвиток. Гній накопичується, утворюючи періапікальний абсцес і/або кісти щелеп, він може прорватися назовні через ясна або кістку, або поширюватися в навколишні тканини.

Чи може гній із зуба потрапити в мозок?

Чи може гній від зуба потрапити в мозок? Так, теоретично це можливо, хоча і рідко. Зазвичай це відбувається в результаті розвитку флегмони (розлитого гнійного запалення) або абсцесу в лицьовій/шийній області, що, в свою чергу, може призвести до:

тромбозу кавернозного синуса. Це утворення згустку крові у великих венах біля основи мозку. Інфекція від верхніх зубів або в області верхньої щелепи може поширитися в ці синуси через лицьові вени, оскільки вони мають зв’язки з внутрішньочерепними венами;

менінгіту/абсцесу мозку. Інфекція може поширюватися з вогнища в щелепі, проникаючи в черепну коробку і викликаючи запалення оболонок мозку/утворення гнійника в самій тканині мозку;

смерть через зуб може настати в результаті таких важких ускладнень, як пухлина під щелепою, тромбоз кавернозного синуса, сепсис або велика флегмона.

Чи може гній із зуба поширюватися по організму?

Чи може гній із зуба потрапити в голову? Так, інфекція може поширюватися, але не завжди у вигляді «чистого гною».

Гній/інфекція можуть поширюватися в навколишні м’які тканини обличчя і шиї, викликаючи флегмону. Це швидко прогресуючий, небезпечний стан, який може блокувати дихальні шляхи.

Бактерії з абсцесу можуть потрапити в кровотік. Якщо імунна система не справляється, це може призвести до сепсису – системної запальної реакції організму на інфекцію. Це критичний стан, який може призвести до поліорганної недостатності і смерті.

У дуже рідкісних випадках бактерії з зуба можуть викликати інфекцію у віддалених частинах тіла, наприклад, інфекційний ендокардит, особливо у людей з уже існуючими захворюваннями серця.

Як запобігти ускладненням?

Запобігання серйозним ускладненням від зубної інфекції зводиться до своєчасного лікування та профілактики.

Категорія Дія Профілактика Регулярне та ретельне чищення зубів, використання зубної нитки Огляди Відвідування стоматолога кожні 6 місяців для професійного чищення та огляду Своєчасне лікування Негайне лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту При симптомах Негайно звернутися до лікаря при появі сильного, пульсуючого болю, набряку обличчя, щелепи або шиї, лихоманки тощо. Домашній догляд Не намагатися видавлювати гній або лікуватися антибіотиками самостійно. Це може тільки тимчасово полегшити симптоми, але погіршити ситуацію

Якщо є підозра на зубний абсцес, не варто відкладати візит до стоматолога. Це єдина гарантія запобігання серйозних ускладнень.

