CBS News: Україна погодилася на мирну пропозицію, лишилося врегулювати лише “незначні деталі”

Уряд України “погодився на мирну угоду”, яку посередництвом адміністрації Трампа запропоновано для припинення війни. За словами американського посадовця, ім’я якого ЗМІ не називають, та секретаря РНБО України Рустема Умерова, досягнуто спільного розуміння щодо пропозиції, водночас деталі ще потрібно узгодити.

Про це пише CBS News.

“Українці погодилися на мирну угоду. Є кілька незначних деталей, які потрібно владнати, але вони погодилися на мирну угоду”, — сказав американський посадовець CBS News.

Реклама

Реклама

Умеров заявив у дописі в соцмережах, що українські переговорники досягли “спільного розуміння щодо основних умов” угоди, яку обговорювали представники США, Європи й України в Женеві на вихідних. Він висловив оптимізм, що Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Вашингтона до кінця листопада, щоб фіналізувати угоду.

Новина з’явилася на тлі того, що секретар армії США Ден Дрісколл перебував в Абу-Дабі для зустрічей із російськими посадовцями. Американський військовий посадовець в Абу-Дабі повідомив, що Дрісколл провів кілька годин у вівторок у переговорах із російськими представниками, входячи та виходячи з зустрічей протягом усього дня.

“Ми залишаємося дуже оптимістичними. Секретар Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, скоро отримаємо зворотний зв’язок від росіян. Процес рухається швидко”, — сказав посадовець.

Росія поки не коментувала досягнуті в Абу-Дабі домовленості. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив журналістам, що хоча Росія “цінує позицію США, які ініціюють врегулювання українського конфлікту”, Москва “працює професійно, не зливаючи інформацію до досягнення формальних домовленостей. Росія очікує, що США повідомлять її про результати консультацій з Україною та Європою найближчим часом”.